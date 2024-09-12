Психолог Дугенцова: постоянные разговоры с самим собой могут указывать на шизофрению

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Постоянные разговоры с самим собой указывают на шизофрению. Однако иногда бывает так, что человек здоров и просто пытается лучше разобраться в происходящем, заявила в беседе с News.ru психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, также нормально, когда человек пытается контролировать эмоции. Так он может разобраться в своих чувствах и понять, что помогает ему справляться с переживаниями. Более того, разговоры с самим собой нужны для укрепления уверенности в себе, считает Дугенцова.

"Когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он чувствует себя увереннее и лучше понимает, кто он есть", – объяснила эксперт.

Она отметила, что если человек постоянно и бесконтрольно разговаривает сам с собой, то это может быть признаком психических проблем, например шизофрении. В таких случаях нужно обратиться к специалисту.

Ранее эксперт по доказательной медицине, врач-психиатр Артем Гилев рассказал, что самые тяжелые психические заболевания начинаются в молодом возрасте. Речь идет о таких расстройствах, как шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР).

В основном они начинаются до 30 лет. Людей же старше 40 и тем более 50–60 лет, которым бы впервые поставили диагноз "шизофрения", практически нет, уточнил он.