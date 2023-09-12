Родителям рассказали о первой помощи ребенку при рвоте

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Во время рвоты ребенок должен находиться в полусидячем положении, отметила гастроэнтеролог Асия Сибгатулина. Эксперт рассказала, как родители могут помочь в такой ситуации. Ее слова приводит "Газета.ру".

"Ребенка нужно привести в полусидячее положение: верхняя часть туловища должна быть выше, чем ноги (посадить примерно под углом в 45 градусов). Лежать нельзя ни в коем случае", – подчеркнула она.

Врач рассказала, что рвота в некоторых случаях может быть следствием высокой температуры, поэтому ее необходимо измерить.

Сибгатулина также добавила, что ребенку обязательно необходимо восполнять жидкость в организме. Она уточнила, что родители должны давать ему обычную воду даже в том случае, если он не хочет. Как отметила эксперт, это должны быть две-три чайные ложки (после каждой пауза в одну минуту), пять минут перерыв, затем опять давать воду.

По ее словам, это делается, чтобы избежать обезвоживания, которое в маленьком организме происходит очень быстро. Также можно использовать специальные растворы, такие как "Адиарин Регидрокомплекс", БАД "Пепидол" 3%, Hipp Ors 200 (морковно-рисовый отвар), "Регидрон".

Скорую помощь следует вызывать, если сильная рвота наблюдается у ребенка в возрасте до одного года. Необходимо следить за динамикой самочувствия детей постарше. Так, если был один рвотный позыв, после которого стало легче, можно обойтись без помощи врача. Однако, если ребенку становится только хуже, нужно как можно скорее вызывать медиков, резюмировала Сибгатулина.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что родителям не стоит разрешать школьникам есть на завтрак каши быстрого приготовления, бутерброды, а также пить чай с сахаром или какао. Как отметила эксперт, в быстрые завтраки добавляют много ненатуральных компонентов.

Она объяснила, что уровень глюкозы после употребления сладкого быстро поднимается, однако затем происходит обратный эффект, в результате чего вырабатывается инсулин, появляется сонливость.



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