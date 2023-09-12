Москвичам рассказали о погоде 12 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Во вторник, 12 сентября, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, по области – до 4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что появление дымки в столице связано с деятельностью антициклона и нисходящим движением воздуха, которое позволяет вредным примесям скапливаться в приземном слое атмосферы.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 сентября, в Москве изменится характер погоды, местами пройдет кратковременный дождь.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 12 сентября