В ГД предложили уравнять в правах родителей в получении документов на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме предложили предоставить равные права родителям в получении документов в отношении их несовершеннолетнего ребенка вне зависимости от того, кто из родителей является заявителем в исполнительные органы власти. Об этом сообщается на сайте базы данных ГД.

С инициативой выступили депутаты ГД из партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая, Ирина Ивенских, Татьяна Ларионова и Ольга Коробова.

Законопроект депутатов направлен на исключение ситуаций, в которых органы исполнительной власти могут отказать родителю ребенка в предоставлении бумажной справки или документа, если тот не является заявителем по данному запросу. В случае реализации законопроекта, любой из родителей сможет получить необходимый документ, даже если заявление подавал не он.

Депутаты уточнили, что предложение поможет решить ситуации, когда фактический заявитель не может появиться в органе исполнительной власти для получения документа по объективным причинам.

"Предлагаемые изменения направлены на значительное сокращение времени получения государственных и муниципальных услуг родителями несовершеннолетних детей, что является немаловажным фактором для обеспечения интересов и прав ребенка", – говорится в пояснительной записке к документу.

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