В ГД предложили уравнять в правах родителей в получении документов на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме предложили предоставить равные права родителям в получении документов в отношении их несовершеннолетнего ребенка вне зависимости от того, кто из родителей является заявителем в исполнительные органы власти. Об этом сообщается на сайте базы данных ГД.
С инициативой выступили депутаты ГД из партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая, Ирина Ивенских, Татьяна Ларионова и Ольга Коробова.
Законопроект депутатов направлен на исключение ситуаций, в которых органы исполнительной власти могут отказать родителю ребенка в предоставлении бумажной справки или документа, если тот не является заявителем по данному запросу. В случае реализации законопроекта, любой из родителей сможет получить необходимый документ, даже если заявление подавал не он.
Депутаты уточнили, что предложение поможет решить ситуации, когда фактический заявитель не может появиться в органе исполнительной власти для получения документа по объективным причинам.
"Предлагаемые изменения направлены на значительное сокращение времени получения государственных и муниципальных услуг родителями несовершеннолетних детей, что является немаловажным фактором для обеспечения интересов и прав ребенка", – говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их жуткими чудовищами. Речь шла о персонаже видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор. Депутат высказала предложение о запрете игрушек Хагги Вагги в детских садах РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: