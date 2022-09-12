Психолог назвала способы отказа от табака

Фото: depositphotos/MitaStockImages
В первую очередь курящим необходимо определить цели отказа от табака. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" заявила медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.
Эксперт отметила, что мотивация поможет увеличить шансы отказа от никотина.
"Если при перечислении плюсов и минусов вы начали задумываться о том, что вам не хватает аргументов. Или плюсов, по вашему мнению, меньше, чем минусов, то это достаточно серьезный сигнал к тому, что пока вы не готовы расстаться с этой вредной привычкой", – объяснила Лобанова.
Зависимость от никотина, по словам специалиста, подразделяется на физиологическую и психологическую. Побороть первый тип можно с помощью процедур иглоукалывания, второй – путем курса со специалистом, который назначит препараты для смягчения процесса отказа от курения.
"Что касается психологической составляющей, то здесь было бы крайне полезно пройти краткосрочный курс с психологом, поскольку курение – это привычка, которая развивается по всем канонам зависимости: периодическое желание получать дозу никотина, как правило это раз в 30 минут, нарушение настроения при отсутствии никотина: раздражительности, апатия, тревожность", – объяснила психолог.
Если человек имеет высокую мотивацию, чтобы бросить курить, необходимо пройти комплексное лечение с психологом, психиатром и специалистом по иглоукалыванию, добавила Лобанова.
До этого доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев назвал последствия курения. По его словам, 90% случаев рака легких встречается у курящих людей. Также курение может привести к раку мочевого пузыря, инфарктам миокарда и другим заболеваниям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: