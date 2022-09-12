Психолог назвала способы отказа от табака

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В первую очередь курящим необходимо определить цели отказа от табака. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" заявила медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

Эксперт отметила, что мотивация поможет увеличить шансы отказа от никотина.

"Если при перечислении плюсов и минусов вы начали задумываться о том, что вам не хватает аргументов. Или плюсов, по вашему мнению, меньше, чем минусов, то это достаточно серьезный сигнал к тому, что пока вы не готовы расстаться с этой вредной привычкой", – объяснила Лобанова.

Зависимость от никотина, по словам специалиста, подразделяется на физиологическую и психологическую. Побороть первый тип можно с помощью процедур иглоукалывания, второй – путем курса со специалистом, который назначит препараты для смягчения процесса отказа от курения.

"Что касается психологической составляющей, то здесь было бы крайне полезно пройти краткосрочный курс с психологом, поскольку курение – это привычка, которая развивается по всем канонам зависимости: периодическое желание получать дозу никотина, как правило это раз в 30 минут, нарушение настроения при отсутствии никотина: раздражительности, апатия, тревожность", – объяснила психолог.

Если человек имеет высокую мотивацию, чтобы бросить курить, необходимо пройти комплексное лечение с психологом, психиатром и специалистом по иглоукалыванию, добавила Лобанова.

До этого доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев назвал последствия курения. По его словам, 90% случаев рака легких встречается у курящих людей. Также курение может привести к раку мочевого пузыря, инфарктам миокарда и другим заболеваниям.