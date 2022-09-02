Врач рассказала о смертельной опасности курения во время стресса

Фото: depositphotos/NeydtStock
Курение во время стресса может привести к инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам эксперта, во время стресса у человека происходит выброс соответствующих гормонов, может возникать повышение артериального давления и спазм сосудов. К последнему эффекту также приводит и курение.
"Это способно спровоцировать ангинозный приступ (боль в груди. – Прим. ред.), и иногда это, к сожалению, может привести к инфаркту миокарда", – предупреждает специалист.
Распространенное мнение о том, что курение помогает снять стресс организма, – не более чем миф, заключила врач.
Ранее были названы привычки, которые убивают сердце. К ним, в частности, относится неправильное питание, поскольку оно приводит к избыточному весу. В результате страдает и сердце, может развиваться жировая дистрофия миокарда. Кроме того, негативными факторами являются регулярный недосып, курение, употребление алкоголя и чрезмерного количества кофе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: