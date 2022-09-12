Врач оценил эффективность цинка как противопростудного средства

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Цинк с определенной долей вероятности стимулирует иммунитет и помогает предотвращать развитие вирусных инфекций. Тем не менее относиться к приему препаратов, содержащих цинк, нужно с осторожностью, поскольку они имеют серьезный побочный эффект. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
"Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди – это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка", – пояснил Хухрев.
По словам эксперта, в качестве противопростудного средства цинк может играть скорее психотерапевтическую роль, чем лечебную, как и витамин C.
Таким образом, врач рекомендовал в профилактических целях принимать цинк в составе комплексных витаминов не более месяца.
Эксперт подчеркнул, что перед тем, как принимать цинк, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, так как есть люди, которым этот микроэлемент противопоказан.
Ранее эксперты рассказали о пользе сухофруктов. Они богаты полезными микро- и макронутриентами, калием, витаминами группы В и железом. Кроме того, они оказывают положительное влияние на ЖКТ. Наиболее полезны среди сухофруктов финики, инжир, курага, чернослив и изюм.
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