Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили москвичей о желтом уровне погодной опасности с 13 по 15 сентября. Ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. В Москве сильный ветер ожидается с 9.00 13 сентября до 9.00 15 сентября, а в Подмосковье с 7:00 13 сентября до 7:00 15 сентября", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали об окончании метеорологического лета в Москве. Нынешнее лето оказалось короче рекордного теплого сезона 2018 года продолжительностью 145 дней.

Накануне руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда и в какие регионы придет бабье лето. По его словам, продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября наступит на северо-западе европейской части страны.