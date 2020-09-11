Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнечная погода и до плюс 20 градусов ожидается в столице в предстоящие выходные, 12 и 13 сентября, сообщает центр погоды "Фобос".

Осадков не ожидается, а температура немного превысит климатическую норму. В субботу столбики термометров покажут 17–19 градусов, а в воскресенье – 18–20 градусов.

Вечером 13 сентября с запада к Москве приблизится теплый фронт: плотных облаков на небосводе станет больше, а юго-западный ветер усилится.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

Также синоптики сообщали об окончании метеорологического лета в Москве. В этом году оно закончилось 8 сентября, продлившись 95 дней.

Такой результат далек даже от первой пятерки рекордно теплых летних метеорологических сезонов. Лето 2020 года уступило прошлогоднему сезону, который длился 130 дней. Также нынешнее лето оказалось короче рекордного теплого сезона 2018 года продолжительностью 145 дней.

