Пресс-секретарь патриарха Кирилла покинул свой пост

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Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков покинул свой пост, сообщили ТАСС в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Кадровые изменения связаны с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата, пояснили в Синодальном отделе.

Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (Казахстан). В 1996 году окончил факультет международной информации МГИМО. В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук, в 2005 году получил звание доцента.

С 2006 по 2008 годы участвовал в разработке программного документа РПЦ "Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека", с 2009 года – член Синодальной библейско-богословской комиссии, с 2010 года – член Межсоборного присутствия РПЦ, Патриаршего совета по культуре, Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.

Председательствовал в Синодальном информационном отделе, который позднее был реорганизован в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, с 2009 года.