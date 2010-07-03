Пресс-секретарь патриарха Кирилла покинул свой пост

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков покинул свой пост, сообщили ТАСС в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Исполняющим обязанности пресс-секретаря назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Кадровые изменения связаны с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата, пояснили в Синодальном отделе.
Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (Казахстан). В 1996 году окончил факультет международной информации МГИМО. В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук, в 2005 году получил звание доцента.
С 2006 по 2008 годы участвовал в разработке программного документа РПЦ "Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека", с 2009 года – член Синодальной библейско-богословской комиссии, с 2010 года – член Межсоборного присутствия РПЦ, Патриаршего совета по культуре, Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.
Председательствовал в Синодальном информационном отделе, который позднее был реорганизован в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, с 2009 года.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: