ЦБ предложит заморозить досрочный перевод пенсионных накоплений

17:45
17:45
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
ЦБ подготовит проект закона о заморозке на три года досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР).
"Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег", – цитирует ТАСС замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.
Представитель ведомства также назвал "вакханалией" ситуацию с переводом пенсий.
"Погоня за клиентом продолжается, все пытаются отъесть кусок от ГУКа, людям обещают вещи, которые не реализуются, обещают доходность, которую не могут обещать, потому что никто не может обещать никакой доходности, если это не депозит", – отметил замминистра.
Ранее Пенсионный фонд предложил изменить расчет накопительных пенсий. От некоего минимального порога будет зависеть, получит пожилой человек всю сумму накоплений сразу при выходе на пенсию, или деньги разобьют и будут выдавать как ежемесячную надбавку.
С 1 сентября в РФ вступил в силу ряд важных изменений. Нововведения относятся к пенсионерам, проживающим в сельской местности. Они могут подать заявление на перерасчет пенсий. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате. Кроме того, минимальная пенсия выросла в Москве до 19,5 тысячи.
Между тем работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек. С 2019 года в стране реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.
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