Петр Мамонов перенес еще одну операцию

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

В четверг, 13 сентября, актер и музыкант Петр Мамонов перенес операцию на сердце, она прошла успешно, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

"Он еще в реанимации, но внешний вид гораздо лучше, чем было в последнюю неделю, казалось, что я его уже теряла. Великолепный профессор провел операцию, она длилась полтора часа. Он сказал, что все будет хорошо, пойдем на поправку теперь", – рассказала Мамонова Агентству "Москва".

Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Тогда он перенес первую операцию. Позднее жена забрала его домой. Она добавила, что самочувствие у ее супруга "неважное", но он не захотел оставаться в клинике. Все его ближайшие концерты отменены.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.

За последние годы актер отметился в лентах "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, а также сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.

