Петр Мамонов перенес еще одну операцию

15:09
15:09
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Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
В четверг, 13 сентября, актер и музыкант Петр Мамонов перенес операцию на сердце, она прошла успешно, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
"Он еще в реанимации, но внешний вид гораздо лучше, чем было в последнюю неделю, казалось, что я его уже теряла. Великолепный профессор провел операцию, она длилась полтора часа. Он сказал, что все будет хорошо, пойдем на поправку теперь", – рассказала Мамонова Агентству "Москва".
Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Тогда он перенес первую операцию. Позднее жена забрала его домой. Она добавила, что самочувствие у ее супруга "неважное", но он не захотел оставаться в клинике. Все его ближайшие концерты отменены.
Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".
В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.
За последние годы актер отметился в лентах "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, а также сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.
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