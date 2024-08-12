Дети участников СВО могут посетить мероприятия столичных экоцентров

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты экоцентров департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы организовали мероприятия для детей участников спецоперации. Занятия посвятили созданным природой объектам, которые используются в повседневной жизни, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты экоцентра "Музей природы" в рамках лекций "Чудеса бионики" и "Животные-рекордсмены" рассказывают о необычном в природе, о самых быстрых, увесистых или пушистых зверях. На мастер-классах "Стрекоза" и "Птичка" детей приглашают узнать о разнообразии стрекоз в городской фауне.

В эколого-просветительском центре "Воробьевы горы" организованы экскурсии по интерактивной экспозиции "Экологическая культура. Учимся жить экологично". На ней детям рассказывают о городе как об особой экосистеме. Также здесь можно принять участие в выездных экскурсиях и мастер-классах. В экоцентре "Кузьминки" посетителям рассказывают о жизни пчел, истории бортничества на Руси, а также проводят мастер-класс "Свеча из вощины".

В экоцентре "Южный" проходят лекции-викторины "Птицы Москвы" и "Угадай дерево по листочку", в рамках которых дети могут выполнить открытку в технике скрапбукинга и создать стрекозу из бусин и гофрированной бумаги. Вместе с тем сотрудники экоцентра "Царская пасека" подготовили беседу "Про пчел", во время которой рассказывают о мире насекомых.

В экоцентре "Дом лани" состоятся лекция о животных вольерного комплекса и занятие "Лесная корона" по изготовлению оленьих рожек из вторичных материалов.

Между тем на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" для детей подготовили программу к неделе финансовой грамотности. Юные жители Москвы научатся формировать план доходов и расходов, разберутся в правилах финансового поведения и получат практические советы по управлению семейным бюджетом.

