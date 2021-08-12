В Мосгазе рассказали, как не стать жертвой мошенников при проверке газового оборудования

Фото:портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам напомнили, как не стать жертвой мошенников при проверке газового оборудования. В Мосгазе пояснили, как отличить настоящих сотрудников от злоумышленников, выдающих себя за газовиков.

Специалисты советуют обратить внимание на то, что проверка газового оборудования в домах проходит строго по графику. Узнать даты можно на официальном сайте Мосгаза. О датах плановой проверки также сообщает управляющая домом компания с помощью объявлений при входе в подъезды.

Также, по словам специалистов, важно обратить внимание на спецодежду и служебное удостоверение. Сотрудники АО "Мосгаз" при проведении проверки должны быть одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой Мосгаз.

Что касается удостоверения, то оно должно быть с фотографией и печатью АО "Мосгаз" с фирменной голограммой. Кроме того, важно проверить срок действия документа.

Отмечается, что в рамках плановой проверки сотрудник предприятия всегда приходит один.

В компании также обращают внимание, что специалисты никогда не предлагают платных услуг. По словам сотрудников Мосгаза, если при проверке предлагают приобрести газовое оборудование, то это мошенники. Любые заявки на подключение, ремонт или замену газового оборудования Мосгаз принимает только через официальный сайт либо по телефону.

Ранее в Москве запустили новый электронный сервис для жителей газифицированных домов. С помощью телеграм-бота пользователи смогут узнать дату плановой проверки газового оборудования. Кроме того, сервис напомнит жильцам о предстоящем визите мастера, после которого можно будет оценить работу специалиста. Также есть возможность самостоятельно выбрать часы проверки.