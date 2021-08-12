В Москве выявили 2 294 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за сутки было выявлено 2 294 новых случая коронавируса. За это время госпитализировали 750 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 353 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 329 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 401 836", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончались 56 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе призвали граждан пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за сутки в России подтвердили 21 932 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге был зафиксирован 1 801 новый случай, в Московской области – 1 143, в Нижегородской области – 549, в Свердловской области – 523.

Общее число переболевших коронавирусом в России с момента начала пандемии составляет 5 828 972 человека.