В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки в 4 раза ниже, чем на 1 июня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки в четыре раза ниже, чем на 1 июня. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За сутки в столице выявили 689 новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что среднесуточный темп прироста новых случаев за последнюю неделю составляет 0,28.
"Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне", – сообщили в штабе.
Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 53,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – люди в возрасте от 46 до 65 лет.
Около 8,3% среди подтвержденных случаев – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 6,8% из них старше 80 лет. Еще 7,1% из числа новых пациентов – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
За сутки в России выявили 5 102 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 404 (27,5%) клинических проявлений не имели. Всего в стране зарегистрирован 902 701 случай коронавирусной инфекции.
"Москва сегодня": ситуация с коронавирусом в столице стабильна уже два месяца – Собянин
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