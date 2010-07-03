Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:36

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

общество культура

16:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается. Об этом рассказала его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

"Все то же самое пока. Состояние стабильное", – цитирует ее ТАСС.

7 августа стало известно о госпитализации Гафта, причина при этом не уточнялась. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

По некоторым данным, у артиста был инсульт. Однако супруга эти сообщения не подтвердила. По словам Остроумовой, муж находится в больнице на профилактике. Она также опровергала информацию СМИ о том, что ее муж скончался.

Валентин Гафт – народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино. Ведущий актер московского театра "Современник".

Он известен, в частности, по таким кинолентам, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж" и "О бедном гусаре замолвите слово…". В общей сложности Гафт сыграл более чем в ста фильмах.

Читайте также

общество культура

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика