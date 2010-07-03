Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается. Об этом рассказала его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.
"Все то же самое пока. Состояние стабильное", – цитирует ее ТАСС.
7 августа стало известно о госпитализации Гафта, причина при этом не уточнялась. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.
По некоторым данным, у артиста был инсульт. Однако супруга эти сообщения не подтвердила. По словам Остроумовой, муж находится в больнице на профилактике. Она также опровергала информацию СМИ о том, что ее муж скончался.
Валентин Гафт – народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино. Ведущий актер московского театра "Современник".
Он известен, в частности, по таким кинолентам, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж" и "О бедном гусаре замолвите слово…". В общей сложности Гафт сыграл более чем в ста фильмах.
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