Россиянам рассказали, какие средства помогут похудеть

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Стакан горячей воды перед обедом поможет похудеть, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-эндокринолога из клиники МГУ Зухру Павлову.

Кроме того, для похудения обязательно употреблять на обед горячий суп. Это может быть борщ, щи, уха или любой овощной суп на мясном бульоне. По словам Павловой, суп способствуют выработке холецистокинина.

"Он (суп. – Прим. ред.) должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать", – уточнила врач.

Как уточнила Павлова, люди, которые страдают от проблем с мочевой кислотой, не могут употреблять супы на мясном бульоне, а также супы с щавелем и шпинатом. Вместо этого она порекомендовала им есть только овощные супы.

Врач объяснила, что горячий суп помогает ощутить сытость при употреблении меньшего количества пищи, что позволяет избежать переедания. Однако Павлова предостерегла от супов-пюре, поскольку в них отсутствует необходимость жевать, а зубам требуется нагрузка. Медленное и тщательное пережевывание пищи помогает человеку быстрее насытиться, резюмировала эксперт.

Ранее диетолог Римма Мойсенко объяснила, что нельзя похудеть с помощью голодания.

Врач посоветовала при похудении обратить внимание на безопасные методы. Мойсенко порекомендовала включить в рацион питания продукты, которые не имеют молочные композиции, сахар и большие калории.

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