Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Потепление ожидается в Москве в выходные, 15 и 16 июля. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу в течение всех суток местами не исключен кратковременный дождь, хотя атмосферное давление будет повышаться. Дневная температура – 21–23 градуса", – передает РИА Новости слова синоптика.

Позднякова добавила, что в воскресенье, 16 июля, температура воздуха днем составит 22–24 градуса тепла. По ее словам, ветер сменит направление с северного на западное.

Синоптик уточнила, что улучшение погоды связано с циклоном, который отступит на восток.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что четверг, 13 июля, станет самым холодным июльским днем в Москве. Столбики термометров покажут 14–16 градусов. В настоящее время температурный фон в Москве соответствует началу сентября, считает эксперт.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 49%