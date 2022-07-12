Сенатор заявил об отсутствии ограничений прав и свобод россиян из-за спецоперации

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации
Права и свободы граждан России никаким образом не будут ограничены в связи со специальной военной операцией на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, – обеспечить безопасность людей, а с другой – ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы", – сообщил он в интервью "Парламентской газете".
Сенатор также выразил уверенность, что подобные ограничения не будут введены.
Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что главным для России является сохранение независимости и самостоятельности. Если РФ потеряет суверенитет, то она превратится в поставщика нефти, газа, пеньки и седел, считает президент.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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