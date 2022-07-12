Часть айтишников могут лишиться отсрочки от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций к августу может разработать новые правила аккредитации IT-компаний, сообщает газета "Известия".

В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что это необходимо для пресечения недобросовестного применения льгот к IT-индустрии, в частности армейских отсрочек, полагающихся специалистам в сфере IT с 2022 года.

Сейчас, чтобы получить аккредитацию, нужно подать заявление через Госуслуги, указав профильный код ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). С августа компании будут вынуждены доказывать, что они действительно занимаются высокими технологиями. Министерство планирует запрашивать долю сотрудников, занимающихся в компании IT, и долю выручки от этой деятельности.

В то же время точных критериев, по которым высокотехнологичные компании можно отделить от остальных, пока нет. Согласование параметров и пороговых значений еще обсуждают чиновники и представители бизнеса.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки для IT-специалистов. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тысяч человек.

Кроме того, правительство выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

