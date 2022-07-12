Ученые рассказали, можно ли заразиться COVID-19 и оспой обезьян одновременно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Эксперты допустили, что заразиться COVID-19 и оспой обезьян одновременно можно, сообщает URA.RU.
"Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это может осложнить течение той или иной болезни, или одной из них", – заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Однако это не значит, что один вирус может перенять свойства другого, добавил он. Также не стоит думать, что одна инфекция может заблокировать другую, отметил Чепурнов.
Руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко тоже не стал отрицать возможность заражения сразу двумя заболеваниями. По его мнению, такое может произойти, но это будет редкий случай.
"Не исключен микс инфекций, теоретически это возможно. Потому что каждое сопутствующее заболевание, инфекционное или неинфекционное, в сочетании с последующим COVID-19 утяжелялось", – высказался он.
Ранее стало известно о первом случае оспы обезьян в России у молодого человека, вернувшегося из Европы и и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.
Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована.
Первый случай оспы обезьян выявили в РФ
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