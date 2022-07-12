Врач рассказал, как справиться с тремором

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При треморе помогает употребление небольшой дозы алкоголя. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-невролога Алексея Кудряшова.
По его словам, обычно таким способом пользуются те, кто стесняется заболевания перед публичными выступлениями. При этом в борьбе с тремором могут помочь и специальные препараты.
Кудряшов отметил, что зачастую тремор является наследственным заболеванием, которое невозможно вылечить. Однако иногда он возникает при интоксикации, алкоголизме и наркомании.
Невролог подчеркнул, что тремор не несет в себе никакой опасности, он лишь доставляет дискомфорт. Специалист рекомендовал при возникновении заболевания обратиться к врачу во избежание нежелательных последствий для организма.
Ранее врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Ирина Терещенко рассказала, что инфекционное заболевание столбняк становится наиболее опасным летом. Специалист напомнила, что возбудителем заболевания является бактерия Clostridiumtetan, встречающаяся практически всюду. По словам специалиста, профилактика столбняка включает рекомендации по проведению плановой иммунизации.
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