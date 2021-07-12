Названы основные признаки, предупреждающие о гипертоническом кризе

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Сильная головная боль или боль в груди, а также одышка, судороги, тошнота, ухудшение зрения и спутанность сознания при высоком артериальном давлении являются предупреждающими знаками гипертонического криза. Об этом со ссылкой на врачей из Соединенных Штатов пишет газета Daily Express.

Специалисты клиники Майо отмечают, что если хотя бы один из признаков был опознан, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. По словам медиков, при гипертоническом кризе требуется госпитализация и лечение, в том числе внутривенными препаратами.

Еще одним предвестником может стать отсутствие реакции на внешние раздражители или сильная тревога.

"Сильная тревога, когда вы не страдаете тревожным расстройством и у вас нет триггера для чувства беспокойства, также может быть предупреждающим признаком гипертонического криза", – говорится в статье.

Врачи отмечают, люди, которые постоянно живут с повышенным давлением, не ощущают необычных физических проявлений и не обращаются к врачу, поэтому гипертонию называют "тихим убийцей". Эксперты предупреждают, что чрезвычайно высокое кровяное давление может вызвать повреждение органов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам. Она предупредила, что регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя.

Также стоит немедленно обратиться к медикам, если сильная головная боль сопровождается температурой, тошнотой и рвотой. Такое состояние может говорить о воспалительном процессе в мозге, в частности о менингите, объяснила специалист.