Врач объяснил, когда можно побороть головную боль без таблеток

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Стало известно, когда можно избавиться от головной боли без применения медицинских препаратов. Об этом рассказал врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев в интервью РИА Новости.

Специалист разделил головную боль на два вида. Первичные недуги появляются сами по себе, вторичные становятся последствиями заболеваний.

"Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных", – объяснил Когтев.

Самым частым недугом является головная боль напряжения. Ее причинами являются стрессы, переживания, депрессии и тревожные расстройства.

Как пояснил Когтев, мышечное напряжение возникает из-за чрезмерно напряженной работы коры головного мозга. Избавиться от такого недуга поможет релаксация.

"Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики – все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов", – уточнил эксперт.

Побороть мигрень без помощи врача и специфической терапии не получится, отметил Когтев. Причиной такой головной боли может быть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и инсульт.

При появлении тошноты требуется незамедлительно обратиться за помощью к врачу. Кроме того, Когтев порекомендовал оценивать головную боль по 10-балльной шкале.

"С болью до 5 баллов можно справиться самостоятельно. В остальных случаях необходима помощь специалиста", – заключил медик.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам. Она предупредила, что регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя.