Переводчику произведений Пушкина Лоуэнфельду вручили российский паспорт

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Переводчику произведений Александра Пушкина на английский язык Джулиану Лоуэнфельду вручили российский паспорт, сообщает Агентство "Москва".

Церемония вручения прошла в Государственном историческом музее в столице. "Я знаю, какое особое значение в вашей жизни, судьбе имеет Россия. Поэтому то, что вы стали гражданином нашей страны вполне закономерно и очень правильно. От всего сердца поздравляю вас с этим событием", – сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, который участвовал в мероприятии.

Лоуэнфельд рассказал о своей любви к России. "Я люблю Россию, но я люблю и свою родную Америку, где живут мои родные и похоронены мои предки. Я сегодня присягнул России, но я остаюсь американцем. Став русским, верю в светлые идеалы США, верю, что все люди равны перед творцом. Я здесь, потому что я люблю Россию, меня покоряет отзывчивость русской души. Я горжусь, что я стал русским... Я очень надеюсь, что мне удастся раскрыть правду о России всему миру", – сказал переводчик.

Американский поэт, драматург, композитор Джулиан Лоуэнфельд считается одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. Он также известен как "адвокат Чебурашки": будучи специалистом по защите интеллектуальной собственности, он представлял интересы российских киностудий в суде.

В марте российский паспорт попросила уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел". Она обратилась к Владимиру Путину. Орейро отметила, что была в России не менее 15 раз. Брат Джулии Робертс, американский актер Эрик Робертс, тоже заявил, что хочет получить российский паспорт.