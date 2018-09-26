26 сентября 2018, 17:46В мире
Стивен Сигал прокомментировал свое желание стать губернатором Приморья
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Звезда боевиков и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал не намерен возглавлять Приморский край. Об этом РИА Новости сообщил его агент Анар Рейбанд.
"Серьезных намерений возглавить край у нас нет. Это был полушуточный ответ на вопрос из зала", – сказал Рейбанд.
Ранее Сигал посетил международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". На встрече один из зрителей спросил, не хотел бы актер, имея российское гражданство, возглавить Приморье.
"По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором", – сказал Сигал.
Напомним, что актер получил сербское гражданство в январе 2016 года. А осенью этого же года Владимир Путин вручил Сигалу российский паспорт.
Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья