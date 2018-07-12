Россияне смогут наблюдать за полетом МКС с 12 по 21 июля

Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Россияне смогут увидеть Международную космическую станцию после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды. Период ночной видимости МКС над территорией России продлится с 12 по 21 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Как отмечается, для того, чтобы увидеть МКС телескопы или бинокли не нужны. А вот невооруженным глазом станция видна очень хорошо. По яркости станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой.
Увидеть с Земли МКС можно при совпадении нескольких факторов. Станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.
Данные условия периодически наблюдаются в разных частях планеты.
Уточнять время и траекторию полета МКС для определенного региона России в планетарии посоветовали на сайте www.heavens-above.com.
Ранее полет МКС москвичи могли наблюдать с 25 мая по 2 июня. Как сообщалось, каждый вечер после 22:00 она будет заметна "в виде яркой быстро двигающейся звезды.
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