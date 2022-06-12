В России госпитализированы 819 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России за последние сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За тот же период сообщается о 3 480 выздоровевших после прохождения лечения от инфекции. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболел 17 794 561 человек.

В РФ подтверждены 3 403 новых случая COVID-19. Сообщается о 65 умерших, у которых ранее диагностировали пневмонию и положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что в России впервые выявлен субвариант "Омикрон"-штамма BA.4. По словам эксперта-эпидемиолога Камиля Хафизова, иммунная прослойка не позволит версиям "Омикрона" широко распространиться.