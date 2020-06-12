Абхазия продлила срок закрытия границы с РФ из-за ситуации с COVID-19

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЮВО

Абхазия до 1 июля продлила закрытие границы с РФ из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", – указано в распоряжении.

На некоторые категории граждан распространяются исключения. Так, въехать в страну по-прежнему могут работники дипмиссий иностранных государств и военнослужащие пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Кроме того, граница открыта для сотрудников объединенной российской военной базы, водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, и машинистов грузовых поездов.

На данный момент в Абхазии выявлено 37 случаев коронавируса, выздоровели 27 человек. Одна 95-летняя пациентка скончалась.

Что касается России, то всего на сегодняшний день выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.

