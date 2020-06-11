Эксперты назвали самые безопасные страны с точки зрения туризма

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Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям рассказали о самых безопасных направлениях туризма, сообщает РБК.
Наиболее пригодными для поездок признаны Турция, Болгария, Ямайка и Маврикий. В число наиболее безопасных направлений также вошли Португалия, Канада, Саудовская Аравия и Мексика.
Что касается городов, то наиболее приемлемыми вариантами назвали Мадрид, Барселону, Севилью, а также мексиканский Канкун. Безопасными признаны и заповедник Панта-Сур и полуостров Юкатан в Мексике наряду с канадской провинцией Онтарио.
Эксперты составили протокол "Безопасные путешествия". В нем как пригодные для поездок отмечены страны, которые обеспечили меры санитарной безопасности для туристов в связи с пандемией коронавируса.
В число предписаний вошли новые правила дезинфекции помещений, обеспечение социальной дистанции и внедрение бесконтактных технологий. Нормы санитарной безопасности разработаны для всех элементов туристической инфраструктуры.
Президент организации Глория Гевара поблагодарила страны, которые приняли меры безопасности в связи с пандемией коронавируса для быстрого восстановления туристической сферы.
Председатель объединения пассажиров Илья Зотов сообщил, какие страны могут открыть первыми для посещения гражданами РФ. Он считает, что прежде всего возобновятся полеты в страны СНГ, в которых число заболевших коронавирусом минимально. Что касается европейских стран, то Зотов полагает, что первым государством, которое откроет границы, станет Германия.
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