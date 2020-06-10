Еврокомиссия даст рекомендации об открытии внешних границ ЕС с 1 июля

Еврокомиссия на этой неделе обнародует рекомендацию по открытию внешних границ с 1 июля

Еврокомиссия намерена в ближайшие дни опубликовать рекомендации по открытию внешних границ Европейского союза с 1 июля.

"Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах начиная с 1 июля", – приводит "Газета.ру" заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что внутренние и внешние границы ЕС были закрыты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, какие страны могут первыми открыть для туристов из России. По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, с 1 августа начнут возобновляться полеты в государства СНГ и те страны, где фиксируется наименьшее количество выявленных случаев COVID-19.