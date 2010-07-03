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11:52

Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

общество

11:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Росстат назвал регионы с самыми высокими показателями рождаемости и смертности по итогам прошлого года, передает RT.

По рождаемости лидером стала Москва, где в прошлом году появились на свет 132,1 тысячи человек. Второе место заняла Московская область. Там родились 83 тысячи человек.

За ними следуют Краснодарский край (64,5 тысячи), Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч). Меньше всего россиян родились в Ненецком автономном округе – 618 человек.

Самую высокую смертность зафиксировали также в Москве: там из жизни ушли 122 тысячи человек. На втором месте снова Московская область, где умерли 92 тысячи человек. В Краснодарском крае скончались 67 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – 59,8 тысяч человек, в Свердловской области – 58,5 тысяч.

Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком АО – 394 человека. Всего же в 2018 году в России родились 1,6 миллиона человек, умерли 1,8 миллиона.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России младенческая смертность снизилась в первом квартале нынешнего года до исторического минимума.

Кроме того, за семь лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на 3,7 года – почти до 78 лет. За последние годы в столице почти на треть снизилась младенческая смертность, а показатель смертности населения в трудоспособном возрасте упал на 28%.

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