Терапевт Чернышова: работа больше 8 часов в день вызывает хроническую усталость

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Невозможность восстановить силы за выходные и выявить источник утомления может говорить о хронической усталости. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

12 мая в мире отмечается День осведомленности о синдроме хронической усталости. Эксперт пояснила, что состояние выражается в снижении работоспособности и эмоционального фона без очевидных причин.

"Тогда как при ощущении обычной усталости человек понимает, откуда она взялась: сдал экзамен, активно поработал на огороде, подготовил большой пакет документов, провел сложные переговоры и так далее", – отметила она.

Еще один критерий – невозможность восстановить силы за время двух выходных дней.



Надежда Чернышова врач-терапевт Человек не может почувствовать прежнюю бодрость после привычного отдыха и в понедельник вновь чувствует себя таким же разбитым, как и в пятницу.

Эффективнее всего справиться с синдромом хронической усталости помогает санаторно-курортное лечение, считает врач. Нужно поехать не просто на море, а именно в медицинское лечебное учреждение, где проведут комплексные процедуры.

Также людям с синдромом очень важно ежедневно гулять (в идеале – перед сном).





Надежда Чернышова врач-терапевт Состояние связано прежде всего именно с психической перегрузкой, а для ее преодоления важна физическая активность на свежем воздухе, во время которой организм получает много эндорфинов – гормонов, помогающих справиться с хронической усталостью.

В целом же, чтобы избежать состояния, стоит придерживаться норм труда, которые разработали еще советские ученые-гигиенисты, и тратить на работу не более восьми часов в день.

"При этом желательно каждый час отрываться от работы на пять минут, чтобы сделать разминку или немного прогуляться по офису. Это поможет мышцам отдохнуть от статичной позы, а мозгу – получить небольшую перезагрузку", – отметила врач.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что, если на протяжении 7–8 лет спать меньше 6 часов в сутки, резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, диабета и рака. Также на фоне хронического недосыпа организм становится более восприимчивым к инфекциям.

