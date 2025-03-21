Врач Новиков: восемь лет недосыпа повышает риск развития рака

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Врач-сомнолог Максим Новиков заявил, что восемь лет недосыпания, бессонницы и плохого сна могут повысить риск появления серьезных хронических заболеваний, в том числе и рака. Об этом пишет "Газета.ру".

Новиков объяснил, что бессонница проявляется не только в виде трудностей с засыпанием или поддержанием сна, но и в дневной сонливости, раздражительности и усталости. Это также влияет на когнитивные функции – нарушается память и возникают сложности с концентрацией внимания.

"Недосыпание крайне негативно влияет на состояние организма, например, если на протяжении 7–8 лет спать меньше 6 часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, диабета и рака", – предупредил сомнолог.

Он также подчеркнул, что на фоне хронического недосыпа организм становится более восприимчивым к инфекциям. Вдобавок ко всему повышается уровень тревожности и стресса, нарушается гормональный баланс.

Новиков рекомендовал обращаться к специалисту, если бессонница, тревожный сон и хронический недосып сохраняются длительное время, а симптомы снижают качество жизни.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала, как качество сна связано с состоянием организма. Лебедева объяснила, какие сны указывают на апноэ, а какие – на стенокардию. Она также рассказала, какие лекарства могут спровоцировать кошмары.