В Москве стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2025"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2025". Заявки подали уже более 1,6 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Мы создали для участников чемпионата уникальную среду, где они могут развивать навыки в выбранной сфере, заниматься творчеством, дружить. "Абилимпикс" помогает каждому конкурсанту поверить в себя, получить профессиональный опыт и найти работу. Только в прошлом году более 650 человек успешно трудоустроились благодаря соревнованиям", – указала глава Московского регионального центра развития движения "Абилимпикс", директор учебного центра "Профессионал" Елена Крутицкая.

Чемпионат поддерживают свыше 200 крупных работодателей. Участники, в число которых входят школьники старше 14 лет, студенты и специалисты, посоревнуются по 65 профессиональным компетенциям.

Программа расширяется каждый год. Среди новых компетенций выделяются "Администрирование Astra Linux", "Блокчейн-технологии", "Лазерные технологии", "Специалист по типовым решениям 1С" и другие.

Чемпионат пройдет на 14 площадках, каждая из которых оснащена специализированным оборудованием. Состязания по промышленным профессиям состоятся в технологическом колледже № 21, образовательном комплексе градостроительства "Столица" и политехническом колледже имени П. А. Овчинникова.

Соревнования IT-направления будут организованы в колледже автоматизации и информационных технологий № 20. Направление "Исполнительское мастерство (вокал)" проведут в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой, а соревнования по компетенции "Массажист" – в Международном центре подготовки и развития массажистов.

Конкурсантов будут оценивать свыше 300 работодателей и экспертов. Партнеры соревнований предложат участникам места для работы, а пять лучших конкурсантов в каждой категории смогут перейти в следующий этап и выступить в финале чемпионата.

Ранее юные москвичи завоевали 213 наград на межрегиональном этапе чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы", который прошел с 1 по 30 апреля.

Столичные школьники и студенты колледжей взяли 124 золотых, 30 серебряных, 27 бронзовых медалей и 32 медальона. Чемпионат ориентирован на "реальные запросы рынка труда". Здесь юные москвичи могут показать свои навыки в востребованных специальностях.

