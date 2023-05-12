Россиянам рассказали о возможности заключения контракта с Минобороны РФ через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с прошлого года работает сервис, который позволяет россиянам подать заявление для дальнейшего заключения контракта на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Проект под названием "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем" был реализован на сайте еще в 2022 году.

Граждане могут зайти на ЕПГУ, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения военного контракта с Минобороны РФ. Все заключение происходит в электронном виде.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу начал свою работу 3 апреля, он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.



Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу в выходные