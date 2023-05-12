В ГД предложили ввести уголовную ответственность за русофобию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила установить уголовную ответственность за проявление русофобии, сообщает РИА Новости.

"Мы должны в нашем законодательстве <...> абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за нее самостоятельную уголовную ответственность", – призвала Яровая.

Ранее сообщалось, что законопроект, закрепляющий понятие "русофобия" и наказание за ее проявления, планируют внести фракция ЛДПР. По словам первого зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, инициатива уже одобрена всеми ее членами. Как уточнили парламентарии, мера может быть схожа с уголовной статьей за публичные призывы к экстремизму.

До этого Генпрокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. В ведомстве допустили, что русофобия будет расцениваться как проявление экстремизма.

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