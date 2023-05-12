Врач назвала неожиданные причины повышения температуры тела

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Температура тела может повышаться при стрессе, а также на фоне приема некоторых лекарств. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Температура может повышаться под воздействием стресса, это так называемый термоневроз. Она также может подниматься из-за переутомления, когда человек просто сильно устал.

Кроме того, такая реакция организма иногда возникает как побочный эффект при приеме некоторых препаратов. "Если вдруг совпало, что вы начали пить лекарство и поднялась температура, вполне возможно, что это связано именно с приемом данного препарата", – отметила терапевт, добавив, что в связи с этим нужно внимательно читать инструкцию к медикаментам.

Также температура может повышаться, если человек перегрелся. В частности, речь идет про тепловой удар, продолжает врач. Еще одна причина – хирургическое вмешательство. "После операций, в том числе удаления зуба, может быть повышение температуры. Это нормальная реакция организма, ничего страшного в этом нет", – заключила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, чего не следует делать, когда повышается температура тела. В частности, не рекомендуется употреблять горячие напитки, поскольку они будут только усиливать лихорадку. Кроме того, стоит отказаться от согревающих процедур. Они могут привести к обезвоживанию и вызвать еще больший рост температуры. Также не следует пытаться ее снизить, если показатель не превышает 38 градусов.

