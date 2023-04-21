Терапевт рассказала, чего нельзя делать при высокой температуре

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При высокой температуре не следует делать согревающие процедуры, употреблять алкоголь и пить горячие напитки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Горячие напитки будут только усиливать жар. Поэтому при температуре 38 и 39 градусов их, наверное, пить не нужно. Лучше употреблять напитки температуры человеческого тела. Хорошо, если это будет вода или несладкий чай", – отметила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Когда температура повышена, не надо проводить согревающие процедуры: делать какие-то ингаляции, парить ноги в горячей воде. Люди привыкли так бороться с простудой. Но подобные процедуры будут только усиливать кровоток, еще больше провоцировать жар и могут привести к обезвоживанию.

Также при высокой температуре не стоит употреблять алкоголь, поскольку спиртосодержащие напитки будут увеличивать нагрузку на организм.

"Чаще всего высокая температура – это инфекционное заболевание, и выделительные органы должны работать с повышенной нагрузкой. Алкоголь будет повышать токсическое воздействие на печень. Плюс он может вызвать спазм сосудов. Это будет еще больше способствовать повышению температуры тела", – предупредила врач.

Вместе с тем специалист объяснила, в каком случае можно снижать температуру. "Если она повысилась, значит, идет выброс определенных веществ, борьба организма, иммунитета с инфекцией. Мы начинаем снижать температуру, только если она выше 38 градусов", – заключила Романенко.

Ранее россиянам объяснили, почему во время болезни небольшое повышение температуры тела в сравнении с жаром переносится по ощущениям хуже. Отмечается, что здесь играет психологический фактор. При температуре 37–37,5 градуса пациенты стараются продолжать жить в прежнем режиме, однако это ведет только к усилению симптомов недуга. Простые задачи оказываются трудновыполнимыми. В итоге у человека складывается впечатление, что болезнь переносится тяжелее, чем если бы он лежал дома с высокой температурой.

