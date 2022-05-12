Два ведра дождевой воды на квадратный метр выльется на столицу в четверг – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вечером 12 мая в столице ожидается сильный дождь, в период с 18:00 до 03:00 пятницы выпадет 20–22 миллиметра осадков, заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио КП.
"Это очень много. Это два ведра дождевой воды на каждый квадратный метр столичных улиц и составляет 40% от всей майской нормы. Все это освежит воздух до +13...+15 градусов вечером. А это станет неким прологом существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4–5 градусов ниже многолетней нормы", – сказал он
По его словам, погода будет соответствовать климатическим показателям середины апреля.
В связи с прогнозируемой непогодой городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Так, на круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты готовы чинить линии электропередач и устранять последствия других инцидентов.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" пообещали москвичам "канонаду гроз". По информации синоптиков, в столице за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
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