Семейный терапевт рассказала, что нужно узнать о партнере за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За полгода отношений необходимо узнать, как партнер любит праздновать день рождения, сколько времени ему нужно проводить в одиночестве, что он любит есть, что его возбуждает и как быстро он собирается на улицу, рассказала семейный терапевт Джефф Гюнтер.

Эксперт также посоветовала узнать его музыкальные и кинематографические вкусы, спорные убеждения, лучшего друга и нелюбимого члена семьи.

Помимо этого, можно узнать повод для тревоги, любимый способ поддержки, цели в отношениях, любимые статьи расходов и маленькие слабости, в том числе просмотр необычных реалити-шоу и прослушивание немодной музыки, сообщает издание Daily Mail.

Ранее психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте рассказала, что объятия не только улучшают отношения в паре, но и помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости. По ее словам, объятия помогают снять и физическое, и эмоциональное напряжение.

