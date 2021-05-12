Прямая линия по вопросам антикоррупционного просвещения пройдет 18 мая

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

18 мая московская городская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения. Об этом сообщается на сайте управы района Крюково.

Прямая линия будет действовать с 09:00 до 17:00. В рамках мероприятия специалисты расскажут гражданам о коррупции и борьбе с ней, а также ответят на все интересующие вопросы в рамках компетенции органов военной прокуратуры.

Вопросы принимаются по номеру 8 (495) 693-56-21.

Ранее в Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. По информации ведомства, в январе – феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8% – с 6,3 до 7,1 тысячи.

В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Чаще всего мелкие взятки давали в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.