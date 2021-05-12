Психолог рассказал, как настроиться на работу после майских праздников

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Социальный психолог Алексей Рощин рассказал Москве 24, как легко войти в рабочий ритм после десятидневных майских праздников.

В этом году Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян.

По словам эксперта, в первые дни после выходных стоит закончить оставшиеся дела и не нырять с головой в работу, так как все мы еще ментально, психически и даже физически не настроены на трудовую деятельность по полной программе.

"Необходимо прежде всего попытаться поймать рабочий ритм. Не начинать сразу новые проекты или хвататься за какие-то глобальные задачи, которые перед вами стоят. Лучше сначала подчистить хвосты, посмотреть, что накопилось за это время, проверить почту, сориентироваться в обстановке. Постепенно после первой недели можно начинать работать по новым проектам", – посоветовал Рощин.

Кроме того, психолог порекомендовал поменьше думать о закончившихся праздниках, так как уже скоро у большинства работников запланирован официальный отпуск.





Алексей Рощин социальный психолог Нужно понять, что официальный отпуск еще впереди. По такому случаю со следующей недели можно и поднажать, сделать что-то в ударном порядке, потому что отпуск уже недалеко – через 2–3 месяца.

Собеседник Москвы 24 добавил, что такой ритм работы очень соответствует русскому характеру. По его мнению, он отличается от других народов тем, что большинство россиян не может работать в одном режиме в связи с особенностями климата и менталитета, а всегда работает рывками: резко начали работать, совершили трудовой подвиг, а потом отдыхают, переводя дух.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как после затяжных майских праздников нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, сначала нужно очистить организм от того, что накопилось в кишечнике, употребляя продукты с большим количеством клетчатки. После этого в течение двух дней перейти на щадящее питание и только потом возвращаться к привычному рациону.