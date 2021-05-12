Психолог рассказал, как настроиться на работу после майских праздников

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Социальный психолог Алексей Рощин рассказал Москве 24, как легко войти в рабочий ритм после десятидневных майских праздников.
В этом году Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян.
По словам эксперта, в первые дни после выходных стоит закончить оставшиеся дела и не нырять с головой в работу, так как все мы еще ментально, психически и даже физически не настроены на трудовую деятельность по полной программе.
"Необходимо прежде всего попытаться поймать рабочий ритм. Не начинать сразу новые проекты или хвататься за какие-то глобальные задачи, которые перед вами стоят. Лучше сначала подчистить хвосты, посмотреть, что накопилось за это время, проверить почту, сориентироваться в обстановке. Постепенно после первой недели можно начинать работать по новым проектам", – посоветовал Рощин.
Кроме того, психолог порекомендовал поменьше думать о закончившихся праздниках, так как уже скоро у большинства работников запланирован официальный отпуск.
Собеседник Москвы 24 добавил, что такой ритм работы очень соответствует русскому характеру. По его мнению, он отличается от других народов тем, что большинство россиян не может работать в одном режиме в связи с особенностями климата и менталитета, а всегда работает рывками: резко начали работать, совершили трудовой подвиг, а потом отдыхают, переводя дух.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как после затяжных майских праздников нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, сначала нужно очистить организм от того, что накопилось в кишечнике, употребляя продукты с большим количеством клетчатки. После этого в течение двух дней перейти на щадящее питание и только потом возвращаться к привычному рациону.
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