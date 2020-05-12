Контролеры начали проверять маски и перчатки у москвичей

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Пассажирам, находящимся в общественном транспорте Москвы без масок и перчаток, в первый день действия масочного режима будут выносить предупреждение. За повторные нарушения меры будут ужесточать, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире Первого канала.

"При появлении только в масках или только в перчатках будет считаться нарушением. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем прежде всего выносить предупреждения. Но в дальнейшем будем вынуждены применять более строгие меры", – заявил он.

Султанов отметил, что сотрудники полиции будут проводить рейды в метро по выявлению пассажиров-нарушителей. Помимо этого, несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения.

"Требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты - это важный шаг для возвращения к обычной жизни", – резюмировал он.

В столице начал действовать масочный режим

12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. Носить защитную маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.