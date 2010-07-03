Синоптики рассказали о погоде в столице в начале рабочей недели

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

На погоде в центре страны в начале рабочей недели скажется влияние циклона, местами вероятны грозовые дожди. Со среды регион окажется в области малооблачного и сравнительно прохладного антициклона, сообщает портал "Метеоновости".

"В Москве в понедельник-вторник ожидаются локальные ливни и грозы, днем +20…+23°. Со среды вероятность осадков невелика, а температурный режим войдет в рамки майского климата: после полудня +17…+20°", – рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что погода в Москве 13 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами.

"Степень интенсивности опасных явлений – желтый, погода потенциально опасна. Период предупреждения – начиная с 9 утра понедельника в течение 12 часов", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Метеорологи уже начали подводить некоторые климатические итоги последнего месяца весны. По их словам, первая декада мая оказалась аномально теплой. Средняя температура первой декады месяца составила 13,7 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы. Кроме того, отметили специалисты центра погоды "Фобос", за первые десять дней мая в Москве выпало свыше 70 процентов месячной нормы осадков.