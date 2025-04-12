World Press Photo отозвала приглашение фотокорру ТАСС на церемонию награждения победителей

Фото: ТАСС/Татьяна Босова

Международный конкурс фотографов World Press Photo отозвал свое приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей в Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС.

Фото Терещенко, сделанные во время антиправительственных волнений в Грузии, победили в региональном отборе категории "Серия снимков" и сейчас претендуют на звание фотографии года по версии World Press Photo.

После объявления результатов регионального отбора организаторы конкурса заявили, что они получили жалобы на победу фотографа из России в отборе по европейскому региону. В ответ представители World Press Photo подчеркивали, что не исключают из конкурса фотографов из какой-либо страны.

Теперь же организаторы решили отозвать приглашение Терещенко, объяснив свой поступок "возросшей напряженностью на европейском континенте".

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, отметил, что отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС противоречит как здравому смыслу, так и духу журналистской солидарности.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию "актом самострела".



"Это такой позор, что лучше бы просто молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее фотограф Игорь Метельский стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year в категории "Животные в своей среде обитания". На его снимке запечатлена потягивающаяся на вечернем солнце рысь на фоне посыпанных снегом холмов.

Победителем премии стал новозеландский фотограф Шейн Гросс за работу "Рой жизни", на которой запечатлены проплывающие головастики жабы.