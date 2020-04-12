Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
"Курчатовский институт" и "Россия-Культура" запускают онлайн проект #Наука_ВеликойПобеды. Об этом говорится на сайте института.
"Проект позволит впервые прочитать историю легендарной Лаборатории № 2 (ныне – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") в привязке к сводкам Советского информбюро о событиях тех лет", – говорится в сообщении.
Сотрудники института рассказали, что в отдельной рубрике о войне будут представлены факты о советском атомном проекте и оборонных разработках отечественных ученых и инженеров.
В разделе "Герой дня" горожанам будут рассказывать о солдатах и офицерах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. А в рубрике "История одного документа" будет опубликованы рассекреченные документы из истории советского атомного проекта.
"В юбилейный Победный год мы вспомним тех, кто создавал флагман отечественной науки - Курчатовский институт, который уже 77 лет работает для страны и мира", – говорится в сообщении.
Проект разработан при поддержке Государственного музея современной истории России и МИЦ "Известия". Материалы будут публиковать на сайте института, в социальных сетях и на страницах телеканала "Россия К".
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