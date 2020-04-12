Специалист рекомендовала употреблять замороженные ягоды во время самоизоляции

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Замороженные ягоды лучше всего подходят в качестве дополнительного источника витаминов во время самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста МосГИК Нину Зайцеву.

"Замороженные ягоды также полезны, как и свежие, ведь при заморозке все витамины сохраняются. И, как правило, на производстве замораживают только спелые ягоды, собранные в сезон их созревания", – отметил Зайцев.

Она также добавила, что замороженные ягоды хранятся дольше свежих и их можно купить с запасом. Специалист рекомендовала при покупке таких ягоды обязательно смотреть упаковку и само состояние, чтобы они не были мягкими.

По словам Зайцевой, единственным минусом замороженных ягод считается их внешний вид и консистенция после размораживания. Он отметила, что обычно такие ягоды применяют в готовке смузи, пюре, морсов или лимонадов, когда внешний вид не играет важную роль.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

