Специалист рекомендовала употреблять замороженные ягоды во время самоизоляции

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Замороженные ягоды лучше всего подходят в качестве дополнительного источника витаминов во время самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста МосГИК Нину Зайцеву.
"Замороженные ягоды также полезны, как и свежие, ведь при заморозке все витамины сохраняются. И, как правило, на производстве замораживают только спелые ягоды, собранные в сезон их созревания", – отметил Зайцев.
Она также добавила, что замороженные ягоды хранятся дольше свежих и их можно купить с запасом. Специалист рекомендовала при покупке таких ягоды обязательно смотреть упаковку и само состояние, чтобы они не были мягкими.
По словам Зайцевой, единственным минусом замороженных ягод считается их внешний вид и консистенция после размораживания. Он отметила, что обычно такие ягоды применяют в готовке смузи, пюре, морсов или лимонадов, когда внешний вид не играет важную роль.
29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
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