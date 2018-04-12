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Степные сурки в Московском зоопарке проснулись после зимней спячки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя зоосада.

Отмечается, что в общей сложности зверьки проспали более пяти месяцев. Сейчас они активно исследуют вольер и проверяют, что изменилось на их территории.

В ближайшее время им предстоит перейти к летнему распорядку дня и режиму питания. Питаться они будут в основном зеленой травой, овощами и корнями растений. Также животных подкармливают витаминными добавками.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сурки спят очень глубоко, практически беспробудно. Во время спячки у них сокращается частота сердцебиения и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела снижается до 8 градусов.

Они практически не теряют вес во время спячки. "Сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться, – отметила Акулова. – Совсем скоро гости зоопарка смогут наблюдать за тем, как сурки самозабвенно роют новые норы и обновляют старые, успевшие слегка осыпаться за время холодов". В зоопарке пояснили, что весной сурки ремонтируют свои норы, чтобы подготовиться к появлению потомства.

В Московском зоопарке живут три сурка (две самки и один самец). Их можно увидеть в открытом вольере рядом со слоновником на старой территории зоосада.